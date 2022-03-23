У ВООЗ виявили серйозні порушення у виробництві «Супутника V»

20:58 24 червня Київ, Україна

У Росії сьогодні зафіксували максимальний з січня приріст нових випадків зараження коронавірусом. А Москва і Московська область є лідерами в цих «перегонах». Рівень недовіри росіян до власної вакцини залишається найвищим в світі. Згідно з опитуваннями, Росія займає перше місце серед найбільших країн за кількістю людей, які не бажають робити щеплення: 37%.

Західні експерти в сфері охорони здоров'я стурбовані питанням: чому потрапляють до лікарень люди, які отримали вакцину Sputnik V, чи захищають взагалі російські вакцини від штаму дельта і чи потрібно вакцинуватися тим, хто раніше перехворіли.

У зв'язку з цим ВООЗ перевірила чотири російських підприємства, які виробляють ковід-вакцину «Супутник V». В результаті перевірки порушення виявлені на майданчику «Фармстандарт-УфаВІТА» в Уфі.

Експерти ВООЗ виявили низку недоліків щодо:

цілісності даних і результатів мікробіологічного моніторингу та моніторингу середовища при виробництві та перевірці якості вакцини;

якості моніторингу середовища при асептичному розливі вакцини;

повноти відстеження історії та ідентифікації партій обох компонентів вакцини;

адекватності заходів щодо зниження ризиків перехресного забруднення;

дотримання належної стерильності на лініях по упаковці препарату, в тому числі при носінні спецодягу;

гарантій чистоти фільтрації.

Інспекція ВООЗ в Уфі проходила в зв'язку з заявкою виробника «Супутника V» на екстрену реєстрацію препарату. При отриманні позитивної характеристики ВООЗ, «Супутник V» буде включений в європейські «зелені паспорти» для щеплених росіян, що в значній мірі полегшить поїздки в ЄС.

Московське керівництво заявило, що виробник вже виправив всі нарікання по лінії ВООЗ. А в Росздоровнагляді повідомили, що ковід-вакцини, які не пройшли контроль на етапах розробника, виробника і лабораторіями Росздоровнагляду, не випускаються в обіг.