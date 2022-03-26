У Великобританії виявили шість випадків зараження лямбда-штамом

Лямбда-штам коронавірусу, який раніше виявлено в Південній Америці, в тому числі в Чилі, Перу, Еквадорі і Аргентині, дістався до Великобританії.
Всі випадки зараження британська влада пов'язує з поїздками за кордон. Зараз в країні проводять лабораторні випробування, повідомляє служба громадської охорони здоров'я королівства 28 червня.
Всесвітня організація охорони здоров'я привласнила новій мутації вірусу найменування лямбда, на основі літер грецького алфавіту, відповідно до якого організація позначає штами COVID-19.
Всі випадки зараження британська влада пов'язує з поїздками за кордон. Зараз в країні проводять лабораторні випробування, щоб краще зрозуміти вплив мутацій на поведінку вірусу.
Лямбда-штам вперше виявили в Південній Америці. Передбачається, що лямбда володіє декількома мутаціями в шипуватому білку. Можливо, вони здатні вплинути на заразність вірусу, однак поки необхідні подальші дослідження.
Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Великобританії на сьогодні перевищує чотири мільйони людей. Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали більше ніж 44 млн осіб.
Всесвітня організація охорони здоров'я привласнила новій мутації вірусу найменування лямбда, на основі літер грецького алфавіту, відповідно до якого організація позначає штами COVID-19.
Всі випадки зараження британська влада пов'язує з поїздками за кордон. Зараз в країні проводять лабораторні випробування, щоб краще зрозуміти вплив мутацій на поведінку вірусу.
Лямбда-штам вперше виявили в Південній Америці. Передбачається, що лямбда володіє декількома мутаціями в шипуватому білку. Можливо, вони здатні вплинути на заразність вірусу, однак поки необхідні подальші дослідження.
Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Великобританії на сьогодні перевищує чотири мільйони людей. Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали більше ніж 44 млн осіб.
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