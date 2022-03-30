У Туреччині відкрився унікальний монастир на висоті 1 300 метрів над рівнем моря

14:21 02 липня Київ, Україна

Після 5 років реставраційних робіт в Туреччині відкрили для відвідування унікальний монастир Сумела, який буквально висічений в скелі і розташований прямо над прірвою.

Про це повідомив на церемонії відкриття міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

"Серйозні роботи з очищення та зміцнення були проведені на площі 20 тис. кв. м. На стінах є дуже цінні фрески. Роботи з їхнього відновлення тривають і триватимуть ще 12 місяців", - розповів міністр.

Монастирський комплекс Сумела в 2000 році був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2005 році він був закритий на реставрацію, яка почалася в 2006 році. За цей час відреставровані головний храм, дзвіниця, десять каплиць, монастирська бібліотека, кухня, святе джерело, фонтан, келії та гостьовий будинок.



Раніше також розглядався проєкт прокладання в монастир канатної дороги.



Православний монастир Сумела знаходиться в провінції Трабзон в Чорноморському регіоні Туреччини на висоті 1300 метрів над рівнем моря, його побудували в IV-V століттях. Він є унікальним пам'ятником архітектури і багато століть був місцем паломництва православних з різних куточків світу.