У своє перше плавання вийшов путінський підводний човен «Бєлгород» з ядерною зброєю на борту

12:29 29 червня Київ, Україна

Після інциденту з есмінцем «Дефендер», заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія готова захищати свої кордони «усіма можливими засобами». А щоб слова не розходилися з ділом, в своє перше підводне плавання вирушив путінський підводний човен «Бєлгород» з ядерною зброєю на борту.

Про це повідомляє видання Сполученого Королівства Daily Star.

Найпотужніший підводний човен російського виробництва вийшов в своє перше самостійне плавання. Човен укомплектований ядерними дронами, які з легкістю здатні знищити авіаносець і навіть викликати цунамі.

Британські експерти впевнені, що він створений спеціально для організації диверсій і різного роду таємних операцій. Його управлінням займається керівництво Кремля в обхід структури військово-морського командування, а значить основною метою підводного човна буде реалізація геополітичних амбіцій російського президента.

Човен Володимира Путіна має довжину в 195 метрів і має офіційну назву «Бєлгород», його потужностей вистачить для того, щоб потопити авіаносець, а підводний вибух його торпеди «Посейдон» довжиною в 24 метри може спричинити радіоактивне цунамі і зруйнувати прибережні міста, за це підводний човен отримав прізвисько «вбивця міст».

Доктор Сідхарт Каушал з Королівського інституту оборонних досліджень переконаний, що флот безпілотних підводних апаратів представляє величезну цінність для президента Путіна.

В інтерв'ю газеті «Дейлі мейл» він сказав: «Бєлгород» Путін не має наміру включати до складу ВМФ Росії, з цього випливає, що всі його руйнівні дії російським керівництвом будуть заперечуватися. А основне завдання підводного човна - секретні військові операції за підтримки російського спецзагону і повне підпорядкування московському політичному керівництву в обхід структури військово-морського командування.