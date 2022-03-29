У Румунії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух

14:40 02 липня Київ, Україна

Недалеко від румунського міста Констанца на нафтопереробному заводі (НПЗ) Petromidia прогримів вибух, відомо про 5 постраждалих, одна людина вважається зниклою.

Після вибуху на НПЗ почалася пожежа, пише Digi24.



Кількість людей, імовірно постраждалих в результаті вибуху, збільшується. За останніми даними, травмовано п'ятеро людей. В одного постраждалого травма стопи, у двох інших незначні опіки обличчя, у четвертого потерпілого травма попереку і у ще одного опіки 45% тіла. При цьому повідомляється про зникнення людини.

Технологічні процеси на НПЗ зупинені. Відзначається, що високий стовп диму видно дуже далеко.

На місце події направлені пожежні команди, автомобілі швидкої.



Про причини вибуху поки нічого не відомо.