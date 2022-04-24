У Пентагоні спрогнозували терміни захоплення Афганістану талібами

Американська розвідка вважає, що талібам досить пів року для повної окупації Афганістану.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що влада країни зосередиться на тому, щоб локалізувати війська в надзвичайно важливих об'єктах інфраструктури і великих містах.
План афганського уряду неминуче призведе до того, що частина територій країни піде під контроль "Талібану".
За оцінкою Пентагону, понад половини районних центрів Афганістану вже захоплені талібами.
У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров сьогодні озвучив цифру в 70-80%, про це пише Інтерфакс.
"Вони контролюють, за деякими оцінками, від 70 до 80 з гаком відсотків території", - сказав він.
За словами міністра, таліби "виходять на північні рубежі Афганістану, де, крім них, використовуючи цей вакуум в політичному процесі, активно освоюються і терористи".
Відзначається, що влада країни зосередиться на тому, щоб локалізувати війська в надзвичайно важливих об'єктах інфраструктури і великих містах.
План афганського уряду неминуче призведе до того, що частина територій країни піде під контроль "Талібану".
За оцінкою Пентагону, понад половини районних центрів Афганістану вже захоплені талібами.
У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров сьогодні озвучив цифру в 70-80%, про це пише Інтерфакс.
"Вони контролюють, за деякими оцінками, від 70 до 80 з гаком відсотків території", - сказав він.
За словами міністра, таліби "виходять на північні рубежі Афганістану, де, крім них, використовуючи цей вакуум в політичному процесі, активно освоюються і терористи".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі