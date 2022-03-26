У відповідь на санкції ЄС Білорусь призупиняє свою участь у Східному партнерстві

18:48 28 червня Київ, Україна

Влада Білорусі вирішила призупинити участь країни в ініціативі ЄС Східне партнерство, а також "запропонували" голові представництва Євросоюзу виїхати в Брюссель для консультацій.

Рішення пояснюється санкціями ЄС, введеними проти режиму Олександра Лукашенка, після вимушеної посадки літака Ryanair, йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ республіки 28 червня.



Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.



Крім того, постійний представник Білорусі при Євросоюзі відзивається в Мінськ для консультацій, а главі представництва ЄС в країні "запропоновано" виїхати в Брюссель, "щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", йдеться в заяві.



Міністерство також оголосило, що у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам європейських структур і особам з країн ЄС, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".