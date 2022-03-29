В ООН звернули увагу на присутність російських найманців в Африці

21:50 30 червня Київ, Україна

Численні правопорушення в Центральноафриканській Республіці давно обговорювалися в ООН. Однак з кінця 2020 року в країні зросла присутність російського контингенту.

"інструкторів" і найманців, як допомогу правлячому режиму в боротьбі з незаконними формуваннями. Насправді, як вважають західні політологи, присутність росіян необхідна для захисту компанії Lobaye Invest SARLU, заснованої в 2017 році в веде на території країни гірничодобувний промисел. Це можливо завдяки підтримці Росії правлячого режиму ЦАР. Паралельно охорони компанії, "інструктори" і найманці відвойовують нові території, раніше захоплені африканськими угрупованнями. Починаючи з 2018 року, Росія відправляє в африканську країнуяк допомогу правлячому режиму в боротьбі з незаконними формуваннями. Насправді, як вважають західні політологи, присутність росіян необхідна для захисту компанії Lobaye Invest SARLU, заснованої в 2017 році в ЦАР . Організаціяна території країни гірничодобувний промисел. Це можливо завдяки підтримці Росії правлячого режиму ЦАР. Паралельно охоронинові території, раніше захоплені африканськими угрупованнями.

З приходом до влади нового президента Фостен-Арканжи Туадери, не без допомоги Кремля, кількість російських військових, а також військової техніки, збільшилася. В ООН заявляють, що стурбовані не тільки захопленням Росією ресурсів, скільки тими порушеннями, які допускають найманці.

серйозну стурбованість присутністю російських найманців і особливо їхніми діями щодо мирного населення. Ндіайе зазначив, що армія ЦАР, група ПВК - Sewa Security Services, порушують права людини шляхом сексуального насильства і тортур.



Росія, де заперечують існування і причетність ПВК Вагнера до Кремля, не заперечує присутність в ЦАР своїх військових. Однак, за заявами уряду РФ, російські військові присутні на континенті в ролі інструкторів і більшість з них - цивільне населення. Проте в доповіді комісії ООН задокументовані порушення, в тому числі і російськими "інструкторами".



На засіданні Ради Безпеки ООН також була присутня російська сторона. Заступниця постпреда РФ в ООН Анна Євстигнєєва заявила, що російські "інструктори успішно підвищують професійний рівень центральноафриканських силовиків, не беручи при цьому участі у військових операціях проти незаконних збройних формувань". На засіданні Ради Безпеки ООН, спецпредставник ООН по ЦАР Манкьор Ндіайе висловивстурбованість присутністю російськихі особливо їхніми діями щодо мирного населення. Ндіайе зазначив, що армія ЦАР, група Вагнера , а також філія групи ВагнераSewa Security Services, порушують права людинисексуального насильства і тортур.Росія, де заперечують існування і причетність ПВК Вагнера до Кремля, не заперечує присутність в ЦАР своїх військових. Однак, за заявами уряду РФ, російські військові присутні на континенті в ролі інструкторів і більшість з них - цивільне населення. Проте в доповіді комісії ООН задокументовані порушення, в тому числі і російськимиНа засіданні Ради Безпеки ООН також була присутня російська сторона. Заступниця постпреда РФ в ООН Анна Євстигнєєва заявила, що російськіуспішно підвищують професійний рівень центральноафриканських силовиків, не беручи при цьому участі у військових операціях проти незаконних