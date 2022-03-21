В ніч з 26 на 27 червня в гавані Гонконгу горіли щонайменше 16 суден, 10 з яких затонули

З нез'ясованих на цей момент причин на узбережжі Гонконгу сталася велика пожежа, в результаті якої постраждали близько 16 суден, деякі з них затонули.
Про це повідомляє Reuters в неділю, 27 червня.
Зазначено, що пожежа на пристані почалася о 2:30 ночі. Пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити її.
"Було чутно, як вибухають паливні баки, коли густий дим піднімався в небо, покриваючи пристань для яхт і сусідні багатоповерхові будинки", - пише видання.
Пожежникам вдалося врятувати 35 людей з суден. Ніхто не постраждав. Причина загоряння з'ясовується.
Зазначено, що пожежа на пристані почалася о 2:30 ночі. Пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити її.
"Було чутно, як вибухають паливні баки, коли густий дим піднімався в небо, покриваючи пристань для яхт і сусідні багатоповерхові будинки", - пише видання.
Пожежникам вдалося врятувати 35 людей з суден. Ніхто не постраждав. Причина загоряння з'ясовується.
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