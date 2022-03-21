В ніч з 26 на 27 червня в гавані Гонконгу горіли щонайменше 16 суден, 10 з яких затонули

14:09 27 червня Київ, Україна

З нез'ясованих на цей момент причин на узбережжі Гонконгу сталася велика пожежа, в результаті якої постраждали близько 16 суден, деякі з них затонули.

Про це повідомляє Reuters в неділю, 27 червня.



Зазначено, що пожежа на пристані почалася о 2:30 ночі. Пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити її.



"Було чутно, як вибухають паливні баки, коли густий дим піднімався в небо, покриваючи пристань для яхт і сусідні багатоповерхові будинки", - пише видання.



Пожежникам вдалося врятувати 35 людей з суден. Ніхто не постраждав. Причина загоряння з'ясовується.