13:52 26 червня Київ, Україна

У Німеччині на 26 вересня заплановані парламентські вибори. Голова бундестагу Вольфганг Шойбле, який, до слова, знову має намір балотуватися, вкрай схвильований довірою досить значної частини населення ФРН до інформації з різних іноземних джерел. Особливо таким російським ЗМІ, як RT, чия правдивість у викладі інформації залишає бажати кращого.

Вплив російських ЗМІ на майбутні в Німеччині вибори вкрай великий, звідси йде «викривлене» формування громадської думки. "Небезпека порівняно велика. Ми знаємо, чого можна домогтися за допомогою фейкових новин. Ми також знаємо з досвіду минулих виборів в інших країнах, що ведеться справжня пропагандистська війна", - упевнений Шойбле.

За його словами, не завжди зрозуміле джерело атаки, в той самий час "звичайні підозрювані завжди відкидають звинувачення навіть при наявності досить зрозумілих доказів".

При цьому такі засоби масової інформації, як RT, "очевидно, навіть близько не відповідають критеріям свободи ЗМІ", - констатував Шойбле, додавши, що в результаті "ситуація зі свободою ЗМІ в таких країнах, як Росія, впливає і на виборців в Німеччині".

Німецький політик розводить руками, усвідомлюючи, що на рівні суспільства протистояти такому впливу дуже складно. Він висловив думку, що певну користь могла б принести роз'яснювальна робота з приводу небезпеки маніпуляції та пропаганди, що проводиться в соцмережах російськомовними впливовими блогерами. "Вільна демократія, до речі, теж не беззахисна, і ми повинні при всьому нашому бажанні покращувати співпрацю з Росією, постійно доводити це російським офіційним особам, включаючи президента", - додав Шойбле.

У бундестазі впевнені, що німецькому суспільству в боротьбі з іноземними (особливо російськими) кампаніями з дезінформації потрібно робити ставку на інформацію, довіру і силу критичних дискусій.