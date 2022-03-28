У НАТО не збираються втрачати свої позиції в Чорному морі, а ситуація з есмінцем показує чому

Інцидент, що стався в Чорному морі з британським есмінцем, ще раз доводить важливість свободи судноплавства. У зв'язку з цим НАТО продовжить нарощувати своє представництво в його акваторії.
Про це заявив спецпредставник генсека НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі.
Аппатурай підкреслив, що Альянс буде зміцнювати співробітництво з партнерами в цьому регіоні після інциденту з британським есмінцем. За його словами, російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.
Про це заявив спецпредставник генсека НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі.
Аппатурай підкреслив, що Альянс буде зміцнювати співробітництво з партнерами в цьому регіоні після інциденту з британським есмінцем. За його словами, російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.
Аппатурай також звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону.
«Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону», - зазначив спецпредставник генсека НАТО.
«Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону», - зазначив спецпредставник генсека НАТО.
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