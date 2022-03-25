В Міноборони Азербайджану розповіли про відновлення обстрілів на вірмено-азербайджанському кордоні

11:45 27 червня Київ, Україна

Поблизу Варденіського району Азербайджану військовими підрозділами Вірменії були здійснені спроби обстрілу азербайджанської армії.

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану в неділю, 27 червня.

"26 червня з 14:50 до 03:00 27 червня підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій, розташованих поблизу села Йухари Шорджа Варденіського району, періодично піддавали обстрілу зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії в напрямку сіл Зейлік і Імамбінасі Кельбаджарського району", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.



"В цей час ситуація в цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка перебуває під контролем наших підрозділів", - додали у військовому відомстві.