В Міноборони Азербайджану розповіли про відновлення обстрілів на вірмено-азербайджанському кордоні

Поблизу Варденіського району Азербайджану військовими підрозділами Вірменії були здійснені спроби обстрілу азербайджанської армії.
Про це повідомляє Міноборони Азербайджану в неділю, 27 червня.
Зазначено, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.
"В цей час ситуація в цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка перебуває під контролем наших підрозділів", - додали у військовому відомстві.
"В цей час ситуація в цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка перебуває під контролем наших підрозділів", - додали у військовому відомстві.
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