У Маямі обрушилася частина 12-поверхового житлового будинку. Відео

08:09 25 червня Київ, Україна

У передмісті Маямі, штат Флорида, США , стався обвал 12-поверхового житлового будинку, щонайменше одна людина загинула, з-під уламків витягли 35 осіб.

Про це повідомляє CNN.

"У місті Серфсайд на перетині 88-ої вулиці і Коллінз-авеню недалеко від пляжу Маямі-Біч, частково обрушилася 12-поверхова будівля. Одна жінка загинула, і є побоювання, що під завалами або замкненими в нижніх поверхах залишаються ще понад 50 осіб. Рятувальники за допомогою підйомних кранів намагаються дістатися до жителів довколишніх квартир, щоб допомогти їм евакуюватися", - йдеться в повідомленні.

За словами офіційних осіб, рятувальники витягли з уламків 35 осіб. Десятьом з них було надано медичну допомогу, двоє відправлені до лікарні.

"Задня частина будівлі, ймовірно, на третину або навіть більше, повністю сплющена", - заявив на пресконференції мер Серфсайду Чарльз Беркетт.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс сказав, що вирушить на місце події пізніше в четвер.