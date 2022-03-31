В Ефіопії рекордна кількість людей, що голодують - ООН

Бойові дії в Тиграї призвели до рекордного голоду в Ефіопії. За підрахунком Організації Об'єднаних Націй, понад 33 тисячі дітей перебувають на межі голоду. Згідно з зафіксованими цифрами - це найсильніший голод, зафіксований в країні.

За оцінками експертів, зараз 400 тисяч людей голодують, ще 1,8 мільйона жителів регіону опинилися на межі голоду.

Старший службовець ООН з питань допомоги Рамеш Раджасінгем також додав, що в цілому 5,2 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги, більшість з них - жінки і діти.

Курсор раніше повідомляв, що ООН виділяє 65 мільйонів доларів на допомогу Ефіопії. Організація Об'єднаних Націй оголосила про виділення 65 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу в Ефіопії, включаючи 40 мільйонів доларів для регіону Тиграй, де військова операція, розпочата у листопаді, переросла у війну, в якій повідомляється про масові звірства і тисячі людей були вбиті.