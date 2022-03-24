У Брюсселі відхилили ініціативу провести саміт ЄС - Росія

11:08 25 червня Київ, Україна

Пропозиція канцлерки ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона про необхідність почати "прямий контакт" з главою Кремля Володимиром Путіним була відкинута лідерами ЄС.

Про це пише Bloomberg, зазначивши, що в результаті цього канцлерка ФРН Ангела Меркель зазнала рідкісної публічної поразки на останньому своєму саміті ЄС в ролі канцлерки.



Зазначено, що пропозиція була виключена з підсумкового комюніке після переговорів, які тривали до досвітніх годин п'ятниці, заявила Меркель, залишаючи місце для зустрічі на вищому рівні в Брюсселі. Дипломати ЄС раніше заявляли, що деякі країни Східної Європи готові накласти вето на цей план, така сила їхнього опору.

"Я б хотіла більш сміливого кроку", - заявила Меркель репортерам. "Будуть розроблені формати і умови переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів", - додала вона.

ЄС не вів переговори на вищому рівні з Путіним з моменту анексії Криму, але Меркель стверджувала, що ЄС не може просто передати свої відносини з Росією Білому дому, поки президент США Джо Байден намагається встановити контакт. Її пропозиція, яка була схвалена президентом Франції Емманюелем Макроном, стривожила багатьох інших лідерів.





Пропозицію Франції та Німеччини публічно розкритикував Марк Рютте з Нідерландів, який заявив журналістам, що не відвідуватиме ніяких переговорів з Путіним.



Румунський президент Клаус Іоанніс заявив, що поки рано говорити про саміт з Росією, а представниця Естонії Кая Каллас зазначила, що з подивом виявила, що це питання стоїть на порядку денному.



Замість саміту лідерів ЄС погодився "вивчити формати і умови діалогу з Росією".



Один із запропонованих компромісів може потенційно привести до того, що голова Євроради Шарль Мішель проведе особисті переговори з Путіним разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, пише агентство.