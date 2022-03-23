У Білорусі розповіли про мільйонні збитки від повітряних санкцій ЄС

17:10 25 червня Київ, Україна

Понад 20 днів пройшло з введення заборони на використання Білоруссю повітряного простору країн ЄС, в зв'язку з цим повітряна галузь республіки зазнає багатомільйонних доларових збитків.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Анатолій Сивак на засіданні парламенту в п'ятницю, 25 червня.

"В цілому по авіаційній галузі щомісячні економічні втрати, пов'язані з санкціями, оцінюються на рівні $10,3 млн. Тільки вимушений обліт території України спричинив збільшення загального часу виконання і значне зростання витрат, яке за липень-грудень 2021 року орієнтовно складе близько $5 млн", - повідомив Сивак.

За його словами, "в області повітряного транспорту стоїть складне завдання відновити втрати, які виникли не тільки через пандемію, а й через обмеження, введені країнами ЄС, Великобританією і Україною".