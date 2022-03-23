У Білорусі розповіли про мільйонні збитки від повітряних санкцій ЄС

Понад 20 днів пройшло з введення заборони на використання Білоруссю повітряного простору країн ЄС, в зв'язку з цим повітряна галузь республіки зазнає багатомільйонних доларових збитків.
Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Анатолій Сивак на засіданні парламенту в п'ятницю, 25 червня.
За його словами, "в області повітряного транспорту стоїть складне завдання відновити втрати, які виникли не тільки через пандемію, а й через обмеження, введені країнами ЄС, Великобританією і Україною".
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