Спецслужби Заходу звинуватили Росію в сотнях кібератак по всьому світу

09:55 02 липня Київ, Україна





Проаналізувавши спільну доповідь АНБ, ФБР, Агентства з кібербезпеки США і Національного центру кібербезпеки Великобританії можна зробити наступні висновки: Днями західні спецслужби звинуватили ГРУ в організації сотень кібератак по всьому світу. І, попри те, що під час зустрічі Путіна і Байдена в Женеві питання кібербезпеки було найважливішим, Росія не переглянула свою політику в даному напрямку і ці атаки, "безумовно", тривають.Проаналізувавши спільну доповідь АНБ, ФБР, Агентства з кібербезпеки США і Національного центру кібербезпеки Великобританії можна зробити наступні висновки:

ГРУ, 85-й головний центр спецоперацій Головного управління Генерального штабу ЗС (85 ЦСО), а також військова частина 26165 організували масовану потужну атаку на сотні цілей по всьому світу.

Зловмисна активність, раніше приписувана групам Fancy Bear, APT28, Strontium і іншим, - справа рук 85-го ЦСО.

Хакери використовували програмний комплекс Kubernetes, основним каналом атаки був хмарний сервіс Microsoft Office 365 з використанням відомих вразливостей.

Хакери діяли шаблонно (перебір паролів, проникнення з подальшим отриманням адміністраторського доступу і вивантаженням чутливої інформації з поштових акаунтів користувачів), але ефективно. Захищеність атакованих мереж можна було б різко підвищити стандартними методами на кшталт мультифакторної авторизації, забороною сторонніх запитів через VPN і автоблокуванням робочих комп'ютерів.

Серед цілей були урядові відомства США, Пентагон і його підрядники, політичні партії, аналітичні центри, інфраструктурні компанії та приватні фірми в США і ЄС.

Путін і Байден предметно обговорювали кібератаки на зустрічі в Женеві. Байден передав Путіну список «заборонених» цілей, в список яких входять сектори, згадані в доповіді. «Якщо вони порушать ці норми, ми відповімо», - сказав тоді президент США.