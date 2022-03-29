Фахівці припускають, що кібератака на Kaseya - справа рук російських хакерів

Світові кібератаки на компанії Сполучених Штатів Америки тривають. Цього разу - понад 200 компаній постраждали через атаки на забезпечення IT-компанії Kaseya. Користуючись їх програмами, компанії стали жертвами інтернет-терористів.

Як розповіли в компанії з кібербезпеки Huntress Labs, вірус заблокував комп'ютери підприємств, і за повернення доступу до критично важливої інформації вимагав викуп. У компанії Kaseya, яка позиціонує себе провідним провайдером інформтехнологій для малого і середнього бізнесу, заявили про вивчення і встановлення причин інциденту фахівцями.

В Агентстві з кібербезпеки і забезпечення захисту інфраструктури також повідомили, що зайнялися розслідуванням інциденту.

На думку представника Huntress Labs Джона Хеммонда, за атакою може стояти хакерське угруповання REvil/Sodinikibi - великий синдикат російськомовних хакерів. У ФБР вважають, що саме воно причетне до атаки на велику компанію з виробництва м'яса JBS S.A.