Штати залишать своїх солдатів на території Афганістану - CNN

07:41 30 червня Київ, Україна

З метою безпеки власних дипломатів і аеропорту, Пентагон ухвалив рішення залишити на території Афганістану американських військових.





Відзначається, що



Як наголошується в публікації, "поки немає ясності, скільки військових НАТО залишиться" в країні. Про це повідомив у вівторок, 29 червня, телеканал CNN з посиланням на джерела в колі офіційних осіб.Відзначається, що "США можуть завершити виведення військ з Афганістану протягом декількох днів". Також за даними каналу, "до тисячі військових США можуть залишитися в країні після офіційного виведення військ для надання допомоги в забезпеченні безпеки посольства США в Кабулі і аеропорту в цьому місті".Як наголошується в публікації, "поки немає ясності, скільки військових НАТО залишиться" в країні.

Агентство Associated Press минулого тижня повідомило, що Вашингтон, найімовірніше, залишить в Афганістані близько 650 американських військових для забезпечення безпеки дипломатів. Агентство також відзначало, що кілька сотень військових США залишаться в аеропорту Кабула до вересня, щоб допомогти турецьким силам в забезпеченні безпеки. Як інформувало AP, передбачалося, що це буде тимчасовим заходом, поки охорону аеропорту не візьмуть на себе турецькі сили.