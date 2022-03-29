Сьогодні Путін підписав закон про обов'язкову наявність представництв на території РФ світових IT-гігантів

Сьогодні Путін підписав закон, відповідно до якого світові IT-гіганти будуть зобов'язані відкрити свої представництва в Росії. Керівництво Кремля натомість отримує повний контроль над ними.
Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації Росії.
Основна ідея закону: можливість контролю і застосування штрафних та обмежувальних заходів.
Закон президента стосується тільки тих ресурсів, чия добова аудиторія перевищує 500 тисяч російських користувачів.
Закон президента стосується тільки тих ресурсів, чия добова аудиторія перевищує 500 тисяч російських користувачів.
Часу у таких ресурсів для відкриття філій на території РФ залишилося менше пів року. Оскільки вже з 1 січня 2022 року зазначені філії будуть зобов'язані приймати і розглядати звернення російських громадян і організацій, виконувати рішення російських судів і органів влади, представляти інтереси іноземної компанії в судах, а також забезпечувати видалення забороненого в Росії контенту і все це згідно з юридичними нормами Росії, а не Заходу, де вони зареєстровані зараз.
За недотримання вимог російського законодавства ресурсам загрожують заходи аж до обмеження грошових переказів, виключення з пошукової видачі і повного блокування.
На сьогодні в списку налічується 20 платформ. Це найбільші соцмережі (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), відеохостинги (YouTube, Twitch.tv), месенджери (WhatsApp, Telegram, Viber), поштовий сервіс (Gmail), пошуковики (Google, Bing.com), провайдери хостингу (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазини (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а також Wikipedia.org.
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