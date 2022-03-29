Сьогодні Путін підписав закон про обов'язкову наявність представництв на території РФ світових IT-гігантів

12:53 01 липня Київ, Україна

Сьогодні Путін підписав закон, відповідно до якого світові IT-гіганти будуть зобов'язані відкрити свої представництва в Росії. Керівництво Кремля натомість отримує повний контроль над ними.

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації Росії.

Основна ідея закону: можливість контролю і застосування штрафних та обмежувальних заходів.



Закон президента стосується тільки тих ресурсів, чия добова аудиторія перевищує 500 тисяч російських користувачів.

Часу у таких ресурсів для відкриття філій на території РФ залишилося менше пів року. Оскільки вже з 1 січня 2022 року зазначені філії будуть зобов'язані приймати і розглядати звернення російських громадян і організацій, виконувати рішення російських судів і органів влади, представляти інтереси іноземної компанії в судах, а також забезпечувати видалення забороненого в Росії контенту і все це згідно з юридичними нормами Росії, а не Заходу, де вони зареєстровані зараз.

За недотримання вимог російського законодавства ресурсам загрожують заходи аж до обмеження грошових переказів, виключення з пошукової видачі і повного блокування.