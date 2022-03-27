Сьогодні вночі в центрі Лондона горіла залізнична станція

07:17 29 червня Київ, Україна

На залізничній станції Elephant & Castle Station, яка розташована в самому центрі Лондона , в ніч з 28 на 29 липня сталася масштабна пожежа, постраждала техніка і припарковані поруч автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Про це в ніч на вівторок, 29 червня, повідомив телеканал Sky News.



Відзначається, що під час пожежі прогриміли кілька вибухів. У зв'язку з цим влада евакуювала людей з сусідніх житлових будинків і офісних будівель, а рух поїздів через станцію тимчасово призупинили.



Крім того, кілька доріг в районі були перекриті, оскільки в небо піднялася величезна хмара чорного диму.



З вогнем, який знищив три комерційних об'єкти, шість автомобілів і телефонну будку, боролися близько 100 пожежників. В цілому на місце НП викликали 15 пожежних машин.



На місці події за допомогою до медиків звернулися шестеро людей, одного з них довелося госпіталізувати.



Причина пожежі поки не встановлена.