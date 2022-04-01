Сьогодні вночі в азербайджанських морських водах зафіксовано потужний вибух. Відео

11:08 05 липня Київ, Україна

У Каспійському морі, за декілька десятків кілометрів від азербайджанської столиці Баку, стався потужний вибух. Версій його походження дві: виверження грязьового вулкана і неполадки в роботі нафтових платформ.

Про це повідомило азербайджанське агентство Turan з посиланням на Міністерство екології країни.



Відео вибуху розміщено на YouTube-каналі "Новини Політика". На ньому зафіксовано високий стовп вогню.



Спочатку вибух, який стався в азербайджанських морських водах, пов'язували з роботою нафтових платформ на родовищах за декілька десятків кілометрів від Баку. Була також неофіційна інформація про велику пожежу на одній з платформ.



Однак представник державної нафтокомпанії SOCAR Ібрагім Ахмедов спростував інформацію про пожежу. За його словами, на морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під прямим контролем SOCAR, яких-небудь аварій не було, і робота триває "в нормальному режимі".



