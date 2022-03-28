Сьогодні вночі Ізраїль випустив в бік Гази два ракетних снаряди

В ніч з четверга на п'ятницю ізраїльський ЦАХАЛ завдав ракетний удар у відповідь в бік Сектора Гази, в район розташування виробничих баз з виготовлення зброї і боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.
Відзначається, що ЦАХАЛ буде продовжувати завдавати удари у відповідь на спроби терористичних нападів.
Тим часом палестинська радіостанція Saut Al-Aqsa повідомила, що удари були завдані двома ракетними снарядами по центральній частині Сектора.
Нагадаємо, в середині червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по Газі. Тоді були атаковані, зокрема, тренувальні табори бойового крила ХАМАС.
Тим часом палестинська радіостанція Saut Al-Aqsa повідомила, що удари були завдані двома ракетними снарядами по центральній частині Сектора.
Нагадаємо, в середині червня ВПС Ізраїлю завдали ударів по Газі. Тоді були атаковані, зокрема, тренувальні табори бойового крила ХАМАС.
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