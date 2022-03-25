Салліван: з 1 серпня громадяни РФ не зможуть отримати американську візу

08:58 28 червня Київ, Україна

Унаслідок нестачі кількості співробітників в диппредставництві Сполучених Штатів в Росії, видача американських віз громадянам Росії з початку серпня буде призупинена.





"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", - сказав Салліван.



Він додав, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".



Посол США додав, що наступного тижня обговорить з заступником глави Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим проблеми в роботі американської дипмісії на території РФ. Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван.Він додав, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".Посол США додав, що наступного тижня обговорить з заступником глави Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим проблеми в роботі американської дипмісії на території РФ.

"На мою думку, найзначнішою проблемою став указ, підписаний російським урядом, за яким США і, наскільки я розумію, Чеська Республіка були включені в перелік недружніх країн, в результаті чого США втратили можливість брати на роботу в наші дипломатичні представництва як громадян Росії, так і громадян третіх країн", - уточнив Салліван.

Як додав Салліван, дані обставини позначаться на роботі дипломатичних представництв в Росії.