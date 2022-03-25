Салліван: з 1 серпня громадяни РФ не зможуть отримати американську візу

Унаслідок нестачі кількості співробітників в диппредставництві Сполучених Штатів в Росії, видача американських віз громадянам Росії з початку серпня буде призупинена.
Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван.
"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", - сказав Салліван.
Він додав, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".
Посол США додав, що наступного тижня обговорить з заступником глави Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим проблеми в роботі американської дипмісії на території РФ.
"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", - сказав Салліван.
Він додав, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".
Посол США додав, що наступного тижня обговорить з заступником глави Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим проблеми в роботі американської дипмісії на території РФ.
Як додав Салліван, дані обставини позначаться на роботі дипломатичних представництв в Росії.
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