Керівництво Гватемали зажадало повернути передоплату в розмірі $80 млн за недопоставку російської вакцини Супутник V

13:43 30 червня Київ, Україна

$80 млн, що були перераховані РФ як передоплата за майбутню поставку 8 млн доз ковід-вакцини російського виробництва, які так і не доїхали, зажадало повернути керівництво Гватемали.



Про це повідомила міністр охорони здоров'я Гватемали Амелія Флорес, пише Reuters.



Медики Гватемали очікують на поставки вакцини Супутник V ще з квітня: з обіцяних 8 млн вони отримали тільки 150 тисяч. І це в той час, коли захворюваність в країні знаходиться на максимумі з моменту виникнення пандемії, а домовленостей з іншими виробниками вакцин у країни немає.



З початку весни президент Володимир Путін говорив, що Росія підписала угоди про виробництво 700 млн доз «Супутника V» на рік за кордоном, вони повинні були піти на експорт, проте поки російської вакцини виробляється набагато менше, ніж Pfizer і AstraZeneca, зазначає Reuters. За підрахунками агентства, до травня 2021 року Росія виробила лише 33 млн доз «Супутника V» і експортувала менше 15 млн. Причинами таких затримок у виробництві співрозмовники Reuters вважають недолік висококваліфікованих фахівців і обладнання. При цьому Росія запропонувала свою вакцину більш ніж 50 країнам, від Латинської Америки до Азії.



Проблеми з поставками російської вакцини відчувають не тільки жителі Гватемали. Так, в Аргентині, отримавши першу дозу Супутника V, люди не можуть отримати другу, оскільки її поставки в Аргентину затримуються, а точні терміни поставок керівництво РФ не повідомляє.



З повідомлення газети La Nacion стало відомо, що влада Аргентини веде «інтенсивні переговори» з Росією, щоб домогтися відправки партії з другим компонентом. І одночасно з цим вже вивчають можливість замінити другий компонент «Супутника V» на британську AstraZeneca або китайську CanSino.



Мексика ще на початку травня почала бити на сполох щодо браку вакцини. Як наслідок: мексиканські медики вирішили використовувати однокомпонентну вакцину Супутник Лайт як основну, а другу дозу «Супутника» колоти для посилення ефекту протягом шести місяців, коли поставки з Росії все-таки налагодяться.



А ось МОЗ Словаччини запевняє, що прибула до них з Росії вакцина відрізняється від зразків, результати випробувань яких були опубліковані в науковому журналі The Lancet. Творці вакцини назвали ці повідомлення фейками.