Росіяни в Європі провокують русофобію

У Швеції спалахнув скандал через нападки російськомовної жінки на перехожу, яка зняла на камеру, як жінка зриває українську символіку, що висіла навпроти посольства рф у Стокгольмі. У відповідь героїня відео відповіла: «Символіка українська? Фашистська, ти маєш на увазі? Ви ж фашисти тухлі, брудні, що вийшли із російського народу». І хоча дівчина за кадром відповідала російською мовою, кривдниця кілька хвилин продовжувала вкрай образливий монолог на адресу дівчини, в якому була присутня мова етнічної нетерпимості та принизливі коментарі про зовнішній вигляд. «Українки чи повії, чи підлогомийки», - не вгамувалася бабуся.

Активісти наклали англійські субтитри на відео та виклали його у відкритий доступ. Завдяки цьому, подія набула широкого розголосу та резонансу. Не тільки місцеві представники влади висловили занепокоєння випадками вербальної агресії з боку російськомовних представників, що проживають в Швеції, але й Посольство України у Швеції прокоментувало інцидент. За словами Андрія Плахотнюка, Посольство звернулося до правоохоронних органів із проханням дати оцінку діям персонажа з ролика.

У образниці Євгенії Карлссон (Денисова) все за класикою «російського світу» — Z символіка і навіть фото з прапором СРСР. Вказано, що вона мешкає у Санкт-Петербурзі. Крім того, активісти встановили, що вона була вчителькою.

Автор відео - Хельга Кайда, працює в Spotify, раніше в IKEA, Grammarly. Жодних радикальних постів чи закликів у дівчини на сторінці в соцмережі немає, навпаки, вона збирає кошти на закупівлю бронежилетів для українських солдатів. «Я задумалася, чому таким, як ця жінка, дозволено проживати у Європі, якщо вони пропагують такі цінності?» - розмірковує дівчина.

Раніше шведське суспільство обурилося заявами на своєму YouTube каналі професора математики одного з університетів країни Андрія Хреннікова. Він розмірковував над тим, що Володимир Зеленський – нацист, а Львів треба зрівняти із землею. Після публікації репортажу про це на шведському радіо та громадського осуду, зокрема, з боку студентів, автор видалив своє відео.

Примітно, що Швеція не брала участі у війнах з 1814 року і завзято дотримувалась нейтралітету в міжнародних питаннях, цей статус був закріплений на юридичному та політичному рівні. На тлі нарощування зовнішньої агресії рф, шведські політики та суспільство вирішили спільно з Фінляндією приєднатися до НАТО. Після початку війни в Україні, симпатії Швеції на боці українського народу. Окрім підтримки на політичному рівні всіх санкцій, ембарго та висилки російських дипломатів, представники української діаспори та просто активні громадяни проводять масові акції, не лише у Стокгольмі. У Гетеборзі спільнота Stand with Ukraine Gothenburg з перших днів війни майже щодня протестує біля російського консульства та організовує тематичні заходи для біженців.