Росія погрожує Google штрафом за протиправне використання персональних даних росіян

Роскомнагляд має намір щодо керівництва компанії Google порушити адміністративне провадження, оскільки компанія не змогла вказати, де на території РФ перебуває база даних російських користувачів.
У квітні 2021 року Роскомнагляд зажадав від керівництва Google, Twitter, Facebook і WhatsApp надати документи, що підтверджують, що персональні дані російських користувачів зберігаються і обробляються на території Росії. В кінці травня заступник глави Роскомнагляду повідомив, що компанії повинні локалізувати бази персональних даних російських користувачів до 1 липня.
«Відомство очікує відповіді від Facebook і Twitter, після чого буде вирішуватися питання про порушення адміністративного провадження», - йдеться в новому повідомленні Роскомнагляду.
Зберігати особисту інформацію росіян тільки на території Росії вітчизняні та іноземні компанії зобов'язані згідно із законом «Про персональні дані», що діє з 2015 року. За невиконання вимоги відповідно до статті 13.11 КпАП РФ їм загрожує штраф у розмірі від 1 млн до 6 млн рублів, за повторне порушення - від 6 млн до 18 млн рублів.
У квітні 2021 року Роскомнагляд зажадав від керівництва Google, Twitter, Facebook і WhatsApp надати документи, що підтверджують, що персональні дані російських користувачів зберігаються і обробляються на території Росії. В кінці травня заступник глави Роскомнагляду повідомив, що компанії повинні локалізувати бази персональних даних російських користувачів до 1 липня.
«Відомство очікує відповіді від Facebook і Twitter, після чого буде вирішуватися питання про порушення адміністративного провадження», - йдеться в новому повідомленні Роскомнагляду.
Зберігати особисту інформацію росіян тільки на території Росії вітчизняні та іноземні компанії зобов'язані згідно із законом «Про персональні дані», що діє з 2015 року. За невиконання вимоги відповідно до статті 13.11 КпАП РФ їм загрожує штраф у розмірі від 1 млн до 6 млн рублів, за повторне порушення - від 6 млн до 18 млн рублів.
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