Росія дозволяє хакерам підробляти кіберзлочинами - Пентагон

У штаб-квартирі Міноборони США повідомили, що розкрили ознаки хакерів з Російської Федерації. За інформацією Пентагону, віруси, розроблені діючими на території Росії хакерами, не заражають комп'ютери з встановленою за замовчуванням російською мовою.
Таку заяву зробила заступниця помічника Міноборони США з питань політики в кіберпросторі Міке Оянг.
Таку заяву зробила заступниця помічника Міноборони США з питань політики в кіберпросторі Міке Оянг.
На думку Оянг, хакери, які діють в РФ, видають себе кодом вірусу, який обмежує зараження комп'ютерів з російською мовою.
У Міноборони закликали країни, в першу чергу Російську Федерацію, прийняти невідкладні заходи в боротьбі з кіберзлочинцями-вимагачами з їхньої території.
У Міноборони закликали країни, в першу чергу Російську Федерацію, прийняти невідкладні заходи в боротьбі з кіберзлочинцями-вимагачами з їхньої території.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі