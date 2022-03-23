Росія дозволяє хакерам підробляти кіберзлочинами - Пентагон

13:00 24 червня Київ, Україна





Таку заяву зробила заступниця помічника Міноборони США з питань політики в кіберпросторі Міке Оянг. У штаб-квартирі Міноборони США повідомили, що розкрили ознаки хакерів з Російської Федерації. За інформацією Пентагону , віруси, розроблені діючими на території Росії хакерами, не заражають комп'ютери з встановленою за замовчуванням російською мовою.Таку заяву зробила заступниця помічника Міноборони США з питань політики в кіберпросторі Міке Оянг.

"Уряди деяких країн дозволяють хакерам "підробляти" на кібератаках. Противники Сполучених Штатів Америки створюють сприятливі умови для кіберугруповань, що займаються зломами з подальшим вимаганням грошових коштів, і укривають зловмисників на своїй території", - заявила Міке Оянг.

На думку Оянг, хакери, які діють в РФ, видають себе кодом вірусу, який обмежує зараження комп'ютерів з російською мовою.



У Міноборони закликали країни, в першу чергу Російську Федерацію, прийняти невідкладні заходи в боротьбі з кіберзлочинцями-вимагачами з їхньої території.