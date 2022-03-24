Реакція країн Євросоюзу на спроби Меркель запросити Путіна на саміт до Брюсселя

21:12 25 червня Київ, Україна

Перед безпосереднім початком європейського саміту, Ангела Меркель запропонувала європейським лідерам подивитися на російського президента іншими очима і відкритися до конструктивного діалогу з Росією, іншими словами - запросити Росію на саміт до Брюсселя, який стартував 24 червня. «Ми, як Європейський Союз, повинні прагнути до безпосереднього контакту з Росією і російським президентом», - сказала вона.



Підтримку цим планом висловили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Австрії Себастьян Курц.

Варто відзначити, що Росія перестала бути членом саміту Євросоюзу з моменту незаконної анексії українського півострова, тобто з 2014 року. Після цього Євросоюз ввів щодо Росії секторальні і індивідуальні санкції.



На пропозицію німецької канцлерки лідери країн Євросоюзу відреагували досить негативно: близько 10 з 27 членів ЄС просигналізували, що незадоволені або самою ідеєю зустрічі з Путіним, або тим, що вона зненацька виникла перед самим початком саміту в Брюсселі, який проходить 24-25 червня.



Особливо негативно сприйняли пропозицію налагодити прямий діалог з Путіним керівники країн Балтії.



Литва вважає саму пропозицію відновлення діалогу з країною-агресором - образливою.



Президент Литви Гітанас Науседа висловився образно. «Спроба залучити ведмедя, щоб уберегти горщик з медом».



Латвія упевнена, що для відкритого діалогу Росія зобов'язана знайти мирне вирішення деокупації українських земель: Криму і Донбасу.



Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш зазначив, що Кремль розуміє тільки політику сили і не вважає «безкоштовні поступки» ознакою сили.



Естонія не розуміє самого мотиву участі РФ в саміті, коли вся цивілізована Європа зійшлася на думці, що Росія являє собою зростаючу загрозу для об'єднання.



«Росія перш за все повинна виконати Мінські угоди. Після цього ми могли б переглянути нинішню політику», - прокоментувала ініціативу Меркель і Макрона міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лийметс.



Польща нещодавно постраждала від російських хакерів і не розуміє, як в умовах зростаючих кіберзагроз можливо почати діалог на найвищому рівні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.



«Початок будь-якого прямого діалогу можливий тільки в ситуації, коли відбувається фактична деескалація і фактичний відхід від агресивної політики», - сказав Моравецький.



Нідерланди на чолі з Марком Рютте не розуміють, чому досі Росія не може визнати свою відповідальність в авіакатастрофі МН-17.



Румунія на рівні з іншими країнами переконана, що від участі РФ в саміті буде більше шкоди, ніж користі.

Хоча одне важливе для всіх питання, що потребує спільного обговорення, все ж є - це зміна клімату. «Про це ми повинні поговорити з РФ, це глобальна проблема, яка стосується всіх нас», - заявив румунський президент Клаус Йоханніс.



Інші. Також неприйняття ідеї Меркель-Макрона напередодні саміту висловила Швеція. А Бельгія і Данія вважають, що пропозиція надійшла надто пізно і що на нинішньому саміті консенсус щодо діалогу з Путіним прийти нереально.