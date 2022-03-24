13:34 25 червня Київ, Україна

Кремль готовий до "налагодження робочих відносин між Москвою і Брюсселем" і до конструктивного діалогу з Європою в цілому, а небажання лідерів Євросоюзу участі на саміті російського президента викликало у Володимира Путіна крайній жаль.

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.



Пєсков підкреслив, що Росія готова йти в цьому напрямку настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не один раз.

"На жаль, ми отримали інформацію, що на вчорашньому саміті ціла низка країн висловилися проти діалогу. Це прибалтійські держави і Польща", - сказав Пєсков.