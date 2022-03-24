Реакція Кремля на небажання Євросоюзу спілкуватися з Путіним

13:34 25 червня Київ, Україна

Кремль готовий до "налагодження робочих відносин між Москвою і Брюсселем" і до конструктивного діалогу з Європою в цілому, а небажання лідерів Євросоюзу участі на саміті російського президента викликало у Володимира Путіна крайній жаль.
 
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Пєсков підкреслив, що Росія готова йти в цьому напрямку настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не один раз.
"На жаль, ми отримали інформацію, що на вчорашньому саміті ціла низка країн висловилися проти діалогу. Це прибалтійські держави і Польща", - сказав Пєсков.
Прессекретар вказав на нелогічність в їхній позиції: з одного боку, вони роблять все можливе, щоб на їхній території були розміщені озброєння США і НАТО, але з іншого боку, хочуть домогтися безпеки.

Раніше видання Financial Times повідомило з посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз повинен шукати прямий контакт з Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, в Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.