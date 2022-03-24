Реакція Кремля на небажання Євросоюзу спілкуватися з Путіним

Кремль готовий до "налагодження робочих відносин між Москвою і Брюсселем" і до конструктивного діалогу з Європою в цілому, а небажання лідерів Євросоюзу участі на саміті російського президента викликало у Володимира Путіна крайній жаль.
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Пєсков підкреслив, що Росія готова йти в цьому напрямку настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не один раз.
Пєсков підкреслив, що Росія готова йти в цьому напрямку настільки далеко, наскільки готові це зробити європейські колеги, про що Путін говорив не один раз.
Прессекретар вказав на нелогічність в їхній позиції: з одного боку, вони роблять все можливе, щоб на їхній території були розміщені озброєння США і НАТО, але з іншого боку, хочуть домогтися безпеки.
Раніше видання Financial Times повідомило з посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз повинен шукати прямий контакт з Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, в Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.
Раніше видання Financial Times повідомило з посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз повинен шукати прямий контакт з Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, в Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.
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