Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен подав у відставку

14:28 28 червня Київ, Україна

Винесений вотум недовір'я парламентом Швеції змусив прем'єр-міністра країни Стефана Левена піти у відставку.

Про це повідомляє The Local Sweden.

"Це найскладніше політичне рішення, яке я прийняв", - сказав він на пресконференції, оголосивши про свою відставку.

Левен зазначив, що його пріоритетом був вибір, який відповідав інтересам Швеції.



Дострокові парламентські вибори в Швеції не відбудуться. Нового прем'єр-міністра оберуть більшістю голосів в парламенті після проведення переговорів між спікером парламенту і лідерами парламентських партій.



Якщо переговори не будуть успішними, в країні все-таки потрібні будуть нові вибори.