Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен подав у відставку

Винесений вотум недовір'я парламентом Швеції змусив прем'єр-міністра країни Стефана Левена піти у відставку.
Про це повідомляє The Local Sweden.
Левен зазначив, що його пріоритетом був вибір, який відповідав інтересам Швеції.
Дострокові парламентські вибори в Швеції не відбудуться. Нового прем'єр-міністра оберуть більшістю голосів в парламенті після проведення переговорів між спікером парламенту і лідерами парламентських партій.
Якщо переговори не будуть успішними, в країні все-таки потрібні будуть нові вибори.
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