Польща повертається до практики 10-денного карантину

20:24 23 червня Київ, Україна

МОЗ Польщі прийняв рішення повернутися до практики 10-денного карантину для прибулих до Польщі з Шенгенської зони туристів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.



"З опівночі ми відновлюємо 10-денний карантин для прибуваючих з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.



За його словами, це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється все більше мутацій коронавірусу.



Краска додав, що карантин не поширюватиметься на дітей у віці до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих від COVID-19.



Він також уточнив, що вакцинація від коронавірусу буде звільняти людину від перебування на карантині.



Карантин триватиме 10 днів, але його можна перервати і через 7 днів в разі негативного результату тесту.