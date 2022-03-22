Польща повертається до практики 10-денного карантину

МОЗ Польщі прийняв рішення повернутися до практики 10-денного карантину для прибулих до Польщі з Шенгенської зони туристів.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.
"З опівночі ми відновлюємо 10-денний карантин для прибуваючих з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.
За його словами, це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється все більше мутацій коронавірусу.
Краска додав, що карантин не поширюватиметься на дітей у віці до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих від COVID-19.
Він також уточнив, що вакцинація від коронавірусу буде звільняти людину від перебування на карантині.
Карантин триватиме 10 днів, але його можна перервати і через 7 днів в разі негативного результату тесту.
"З опівночі ми відновлюємо 10-денний карантин для прибуваючих з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.
За його словами, це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється все більше мутацій коронавірусу.
Краска додав, що карантин не поширюватиметься на дітей у віці до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих від COVID-19.
Він також уточнив, що вакцинація від коронавірусу буде звільняти людину від перебування на карантині.
Карантин триватиме 10 днів, але його можна перервати і через 7 днів в разі негативного результату тесту.
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