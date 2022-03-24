Плюс ще пів року: ЄС продовжив економічні санкції щодо РФ

20:06 25 червня Київ, Україна

За неналежне виконання Мінських домовленостей лідери країн ЄС ухвалили рішення про пролонгацію санкцій в сфері економіки щодо Росії.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель ввечері в п'ятницю, 25 червня.



"Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва повинна виконати свою роботу, націлену на виконання Мінських угод", - написав він у Twitter.



Мішель додав, що ЄС буде дотримуватися єдиного підходу до Росії, заснованого на п'яти принципах.



За його словами, Брюссель найближчим часом пропрацює нові формати і умови діалогу з Росією.



Раніше журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії.



Як відомо, економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки ходу виконання Мінських угод з врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць нормандського формату - Німеччини і Франції.



Постанову, що має юридичний характер, приймає Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в Офіційному журналі Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуває чинності.



Також на цьому тижні Рада ЄС продовжила на рік санкції за анексію Криму.