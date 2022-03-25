Опозиційний портал Білорусі TUT.BY видалив з соцмереж всі "екстремістські матеріали"

11:44 28 червня Київ, Україна





«Ми видалили публікації через справу про "екстремізм" наших соцмереж і сайту. Ми зробили це для безпеки наших читачів і співробітників», - відзначили в редакції.



Там додали, що соцмережі залишаються під контролем команди журналістів. Білоруський портал TUT.BY , який відомий своєю опозиційною спрямованістю, був змушений з метою безпеки своїх співробітників і читачів, видалити пости за останні півтора року роботи.Там додали, що соцмережі залишаються під контролем команди журналістів.

Також видання відмовилося від позначки верифікації в Телеграмі.



В редакції пояснили видалення галочки верифікації з акаунту каналу в Телеграмі необхідністю мати можливість швидко перейменувати його в разі визнання "екстремістським", щоб убезпечити і авторів, і читачів.



24 червня в Мінську в суді пройшло засідання про визнання екстремістськими матеріалів TUT.ВY і соцмереж порталу, але процес у справі призупинили на невизначений термін.



18 травня в офіс одного з найбільших білоруських незалежних видань TUT.BY прийшли співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю. Також обшуки почалися у кількох журналістів і головної редакторки видання Марини Золотової.



За даними державного пропагандистського ресурсу БелТА, щодо керівників видання порушили кримінальну справу про «ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі». Домен сайту TUT.BY заблокували через нібито «численні порушення закону про ЗМІ».



У вересні 2020 режим Олександра Лукашенка позбавив TUT.BY статусу засобу масової інформації за висвітлення протестів проти білоруського диктатора.