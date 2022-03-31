Зсув в Японії: влада закликає до евакуації міста Атамі

Місто Атамі (Японія) 3 липня стало жертвою гігантського зсуву, який завдав непоправних втрат. Знісши на своєму шляху все - від житлових будинків до ліній електропередач - він став причиною надзвичайного стану. Є повідомлення про зниклих безвісти жителів.

В результаті надзвичайної події (НП) мінімум двадцять осіб числяться зниклими безвісти. Грязьові потоки в префектурі Сідзуока перетворили будови на купу уламків, а потік, що йшов з височини, кинувся вниз. Зараз відомо, що рятувальники продовжують пошуки зниклих і ліквідацію наслідків зсуву ґрунту. Але місцева влада запросила допомогу Сил самооборони Японії - армії.

Уряд закликає близько 35 тисяч осіб, які проживають в цьому регіоні, негайно евакуюватися, щоб не стати жертвою можливого виникнення наступних зсувів.

До цього була оголошена масова евакуація жителів міста Хірацука (розташованого на узбережжі Тихого океану) і префектури Канагава, і перервано рух швидкісних поїздів між великими населеними пунктами Кіото, Осака, Нагоя і Токіо. Оскільки ділянка цієї гілки проходить по префектурі Канагава, в прибережній зоні.