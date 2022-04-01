Операція Папи Римського Франциска пройшла успішно, він почувається добре

10:30 05 липня Київ, Україна

Минулої неділі Папі Римському Франциску провели планову операцію під загальною анестезією, переніс він її добре, самопочуття патріарха на цей момент задовільне.

Про це повідомив глава пресслужби Святого престолу Маттео Бруні, пише новинний портал Vatican News.



Відзначається, що планова операція з приводу дівертикулярного стенозу товстої кишки завершилася в неділю ввечері.



"Святий отець добре відреагував на операцію, зроблену під загальним наркозом і проведену професором Серджіо Альф’єрі", - підкреслив Бруні.



Перед візитом до лікарні 84-річний Франциск привітав публіку на площі Святого Петра відповідно до недільної традиції і розповів, що 12-15 вересня планує відвідати Угорщину і Словаччину, писав Vatican News.



