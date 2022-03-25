ООН готує доповідь про участь російських найманців в ЦАР на початку 2021 року

На завершальній стадії підготовки знаходиться доповідь ООН , що викриває злочинну діяльність нинішнього російського керівництва, в якій з великою кількістю фотоматеріалів і свідчень реальних очевидців і учасників подій, викладені докази військових злочинів російських найманців в ЦАР.



Про це повідомляє The New York Times.



ООН провела розслідування і дійшла висновку, що росіяни та урядові війська ЦАР здійснювали військові злочини - грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів, в тому числі вірян в мечеті, де ховалися повстанці.



За даними ООН, російські найманці, що служили в ЦАР під виглядом мирних військових інструкторів, які не мали зброї, вели урядові війська. В країні на той час було зафіксовано понад 2,1 тис. "військових інструкторів" з Росії.





За твердженням The New York Times, доповідь буде оприлюднено вже в наступному місяці. Вона буде містити фотоматеріали, свідчення очевидців і інформацію, отриману від місцевих чиновників.



У доповіді йдеться про події січня-лютого 2021 року. У цей період урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах. Так званих російських «військових інструкторів» зараховують до кола найманців з ПВК Вагнера, яку в свою чергу пов'язують з близьким до російського президента підприємцем Євгеном Пригожиним . Пригожин же своє відношення до вагнерівців постійно заперечує як і те, що має бізнес-інтереси в ЦАР.За твердженням The New York Times, доповідь буде оприлюднено вже в наступному місяці. Вона буде містити фотоматеріали, свідчення очевидців і інформацію, отриману від місцевих чиновників.



У свою чергу московське керівництво продовжує наполягати на тому, що в ЦАР ніколи не перебувало понад 550 інструкторів.