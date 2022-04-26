Вогнепальні перестрілки в США: тільки протягом минулого тижня загинуло 430 осіб

У США неухильно зростає кількість жертв перестрілок. Виходячи зі статистики, за минулий тиждень в Америці кожні 12 секунд в тому чи іншому штаті відбувалася перестрілка з використанням вогнепальної зброї, в ході яких загинуло понад 400 осіб.
Про це в неділю, 25 липня, повідомляє телеканалу NBC News з посиланням на організацію Gun Violence Archive.
"В результаті цих інцидентів загинули щонайменше 430 осіб, поранення отримали 1 007 людей", - повідомляє Gun Violence Archive.
Відзначається, що в 2020 році в результаті вогнепальних поранень в США загинули 43 тисячі осіб. У 2021 році вже зафіксовано понад 25 тисяч летальних випадків через стрілянину.
У Gun Violence Archive підкреслюють, що загальна кількість злочинів та інцидентів, пов'язаних зі стрільбою, а також кількість загиблих в цих інцидентах за минулий рік пішла вгору.
У США на руках у громадян, згідно з оцінками організації, на кінець 2018 року, перебувало 393 мільйони одиниць зброї.
"Тільки за минулий рік жителі США купили рекордну кількість вогнепальної зброї. У період з березня по серпень 2020 року п'ять мільйонів осіб в країні придбали свій перший пістолет або гвинтівку. Особливо активними покупцями стали чорношкірі американці - кількість власників зброї серед них зросла на 58,2% "- кажуть представники організації.
У США право на зберігання і носіння зброї гарантується другою поправкою до конституції.
Про це в неділю, 25 липня, повідомляє телеканалу NBC News з посиланням на організацію Gun Violence Archive.
"В результаті цих інцидентів загинули щонайменше 430 осіб, поранення отримали 1 007 людей", - повідомляє Gun Violence Archive.
Відзначається, що в 2020 році в результаті вогнепальних поранень в США загинули 43 тисячі осіб. У 2021 році вже зафіксовано понад 25 тисяч летальних випадків через стрілянину.
У Gun Violence Archive підкреслюють, що загальна кількість злочинів та інцидентів, пов'язаних зі стрільбою, а також кількість загиблих в цих інцидентах за минулий рік пішла вгору.
У США на руках у громадян, згідно з оцінками організації, на кінець 2018 року, перебувало 393 мільйони одиниць зброї.
"Тільки за минулий рік жителі США купили рекордну кількість вогнепальної зброї. У період з березня по серпень 2020 року п'ять мільйонів осіб в країні придбали свій перший пістолет або гвинтівку. Особливо активними покупцями стали чорношкірі американці - кількість власників зброї серед них зросла на 58,2% "- кажуть представники організації.
У США право на зберігання і носіння зброї гарантується другою поправкою до конституції.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі