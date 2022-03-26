Загострення у Нагірному Карабаху, Кремль просить не нападати

19:39 26 березня Київ, Україна

На тлі «спец-операції» відбулося загострення у Карабаху. Азербайджанські військові зайняли кілька сіл. Вірмени публікують відео, що просування азербайджанських військових відбувалося в безпосередній близькості від російських миротворців, які не робили жодних дій.



Про серйозність ситуації говорить той факт, що Шойгу, який раптово оголосив в інформаційному просторі, провів термінову розмову з азербайджанським колегою. Чи говорив Шойгу чи від його імені, в даному випадку неважливо. Важливо те, що для Кремля зараз зовсім недоречний другий фронт, де б він не був. Азербайджан, напевно, це розуміє, а тому цілком логічно займає позиції, зручніші для наступного просування.



Загалом перемир'я, яке було встановлено в Карабаху після короткої тримісячної війни, носить відкладений характер. Російські миротворці, запроваджені в Карабах, мають вкрай обмежений статус, який гарантований лише тристоронньою угодою. Достатньо одному з учасників вийти, як мандат миротворців буде вичерпаний.



Азербайджан чудово розуміє складнощі Кремля, тому без особливих сантиментів вирішує поточні завдання. Навряд чи йдеться про остаточне вирішення карабахського питання прямо зараз, але те, що це неминуче, сумнівів не викликає.

У Карабаху загострення обстановки. Азербайджанські війська увійшли на територію під контролем миротворців та завдали з безпілотників кілька ударів по армії Карабаху. У Нагірному Карабаху оголошено воєнний стан.

Відкриття другого фронту Азербайджаном і вирішення питання військовим шляхом показує і відкриває можливості заявити у своїх правах деякі країни на спірні території у Росії.

А зараз Росія «закликає» азербайджанські війська зупинити ескалацію.



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