Неповага до ісламу: Пакистан заблокував роботу TikTok

20:16 29 червня Київ, Україна

У зв'язку зі зростанням злочинності і неповаги до ісламу, Вищий суд пакистанської провінції Сінд заборонив TikTok

Про це повідомляє The News.





Це третя за останні два роки заборона буде діяти до 8 липня. На цю дату заплановано чергове засідання суду Сінда, на якому Управління телекомунікацій Пакистану (УТП) і ТikTоk виступатимуть в ролі відповідачів по скарзі користувачів на аморальний зміст програми.



У зв'язку з цим група пакистанських юристів звернулася до Верховного суду країни з проханням накласти заборону на TikTok в зв'язку з передбачуваним зростанням злочинності і вживання наркотиків через використання програми. Прохання було підкріплене заявами жителів міста Лахора про те, що деякі відео, завантажені в TikTok, є "аморальними і суперечать вченню ісламу".



Останнє повне блокування додатку TikTok, що діяло в Пакистані, було зняте в квітні цього року. Заборона була введена УТП в зв'язку з тим, що розробники TikTok не зуміли внести в роботу програми в Пакистані необхідні зміни, пов'язані з модерацією непристойного контенту.