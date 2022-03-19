На сторожі порядку: «Steadfast Defender 21» для стримування російської агресії

20:28 30 червня Київ, Україна

У квітні 2021 року Росія стягнула до кордону з Україною військову техніку та живу силу. Міністерство оборони РФ зробило заяву про проведення навчань. Світові експерти не заперечували можливість нападу Путіна на Україну, а деякі припускали, що Росія може продовжити наступ на країни НАТО.

Тому сили альянсу також затвердили вчення в Чорноморському регіоні під назвою «Steadfast Defender 21», покликані стримати і захистити демократичні держави від агресії Путіна, що розповсюджується.

Ведення бойових дій, проведення диверсій, здійснення геополітичного тиску на Україну, як на ворога з боку Росії, підкреслюється українськими експертами і політологами.

На їхню думку, Росія діє агресивно не лише проти свого сусіда, а й проти країн ЄС і США.

Тому навчання «Defender-Europe», які організовуються щороку, цього разу вирішили провести в Чорноморському регіоні, а саме в Румунії. Слід зазначити, що «Steadfast Defender 21» проходять в три етапи. Один з них - в Атлантичному океані, другий в німецькому місті Ульмі, де створюється нове командування НАТО щодо забезпечення логістики, і третій етап проводять в Румунії.

В командуванні альянсу стверджують, що навчання носять виключно оборонний характер. Більш того, журналісти, які присутні на них, підкреслюють той факт, що умовний противник, атакуючий сили НАТО - "безіменний". Тобто слова "Росія", "Кремль", "Москва" жодного разу не були використані як позначення нападника.

Відзначається, що навчання покликані продемонструвати солідарність союзників і готовність прийти на допомогу членам альянсу, які зазнали нападу. Також глава НАТО Йенс Столтенберг в своєму інтерв'ю нагадав порядок денний НАТО до 2030 року, головною метою якого є стримування російської агресії.

Члени альянсу, а також союзники Північноатлантичного військового блоку розуміють, що єдина сила, яка здатна і має намір протистояти військовим Росії, це НАТО. Навчання «Defender-Europe» спрямовані на оборону від можливого нападу Путіна на Європу.

Місце проведення також було обрано не випадково, оскільки Чорноморський регіон дуже важливий для Кремля. Театр військових дії на Кавказі, сході України, Близькому Сході проводиться з метою захопити контроль над Чорноморським регіоном. Це дасть Путіну вихід в Середземне море і Атлантичний океан. Після захоплення Чорноморського регіону, логічно припустити, що Росія продовжить агресивні дії вже в Середземноморському регіоні. Розуміючи це, сили НАТО намагаються зупинити Кремль на старті і обмежити вихід ВМФ РФ в Чорне море, тим самим убезпечивши цивілізований світ від нападу "варварів".