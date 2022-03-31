На Фіджі зафіксували землетрус магнітудою 6,1

3 липня на Фіджі стався землетрус магнітудою 6,1. Перші підземні поштовхи були зафіксовані пізно увечері в п'ятницю - про це повідомляє Геологічна служба США. Немає інформації про серйозні руйнування або загрозу цунамі.

Землетрус був зафіксований ввечері в п'ятницю за 470 кілометрів на південний схід від столиці Фіджі - Суви. Координати епіцентру підземних поштовхів 21,830 градуса південної широти і 179,362 градуса західної довготи.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 605 кілометрів. Інформація про загрозу цунамі поки не надходила.

Раніше в Перу на центральному узбережжі стався землетрус силою 5,8 бала. Підземні поштовхи викликали масову паніку серед місцевих жителів. А в Алматинській області Казахстану було зареєстровано землетрус магнітудою 4,1.