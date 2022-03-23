На Білорусь обрушилися нові санкції ЄС

14:39 24 червня Київ, Україна

Керівництво Євросоюзу, зваживши всі "промахи" у внутрішній і зовнішній політиці самопроголошеного білоруського президента, прийняло рішення розширити пакет наявних щодо Білорусі санкцій.



Таке рішення прийнято "у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та жорстокі репресії щодо громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також на примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року і подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.



Згідно з ним, відтепер будуть заборонені:

продаж, поставка, передача або експорт обладнання, технологій або ПО, призначених для моніторингу або перехоплення білоруською владою інтернету і телефонного зв'язку;

продаж, поставка або передача владі Білорусі предметів подвійного призначення для використання у військових цілях;

Європейському інвестиційному банку - фінансування проєктів в державному секторі. Країни ЄС будуть зобов'язані обмежити участь в Білорусі багатосторонніх банків розвитку, членами яких вони є.

Вводяться додаткові торгові обмеження щодо нафтопродуктів, калійних добрив і товарів для виробництва тютюнових виробів. А також доступ до ринків капіталу Євросоюзу для уряду Білорусі і державних фінансових організацій, встановлюється заборона на страхування і перестрахування білоруського уряду, державних органів і агентств.



В ЄС підкреслили, що в цілому 166 фізичних та 15 юридичних осіб в цей час знаходяться під обмежувальними заходами. Ці заходи охоплюють заморозку активів, яка застосовується як до фізичних, так і юридичних осіб, а також заборону на поїздки в ЄС для фізичних осіб.