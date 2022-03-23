Москва відреагувала на пропозицію Меркель налагодити діалог з Путіним

15:16 24 червня Київ, Україна

Російський президент - прихильник конструктивних діалогів, особливо з такою державою, як Німеччина. Тому пропозицію німецької канцлерки Ангели Меркель в Росії було сприйнято з ентузіазмом.



Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише ТАСС.



«Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою», - зазначив він.



Напередодні Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Німеччина і Франція закликали до нової стратегії ЄС щодо тіснішої співпраці з Росією, щоб розвинути дискусії з Москвою після саміту президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним в Женеві.



Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим в 2014 році.



За словами дипломатів, Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення Путіна на саміт з лідерами ЄС.