МОЗ Італії: з 28 червня жителі і гості Італії можуть не носити маску на вулиці

09:08 28 червня Київ, Україна

Відсьогодні в Італії через низький приріст нових випадків коронавірусу скасований масковий режим на відкритому повітрі, проте він залишається обов'язковим в транспорті та інших закритих приміщеннях.



Про це оголосив МОЗ Італії.

Всі області переходять в білу зону, безпечну з точки зору епідеміологічних ризиків.



Жителів країни попередили, що в разі зростання кількості заражень, як це відбувається в деяких інших країнах, маски доведеться знову використовувати.



Носіння масок, як і соціальна дистанція, залишається обов'язковим в транспорті, магазинах, закритих приміщеннях і в разі великого скупчення людей навіть на відкритому повітрі. Також зберігається обмеження за кількістю учасників заходів на відкритому повітрі.



На цей момент в Італії вакцинували від коронавірусу більше ніж 30% населення. Всього зроблено майже 50 млн ін'єкцій.



За час пандемії кількість інфікованих в Італії досягла 4 258 069, останнім часом фіксують близько тисячі випадків на добу.