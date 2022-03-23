Макрон наполягає на діалозі з Путіним

Вести конструктивний діалог з російським президентом Володимиром Путіним - не означає відмовлятися від основних принципів і цінностей своєї держави.
Про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон в Брюсселі перед стартом саміту ЄС.
"Нам потрібен діалог, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті. При цьому європейці повинні виступати з єдиних позицій", - сказав він журналістам.
На думку Макрона, європейським країнам "недостатньо просто реагувати на дії Росії".
Макрон як приклад діалогу з Москвою навів недавній саміт США-РФ, на якому, за словами президента Франції, "Джо Байден почав структуруючий діалог з Росією".
Макрон підкреслив, що при контактах з Росією країни ЄС не повинні приносити в жертву свої основоположні принципи і цінності.
Як повідомлялося, раніше канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен шукати прямий контакт з Росією і Путіним.
Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Емманюель Макрон.
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