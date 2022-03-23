Макрон наполягає на діалозі з Путіним

15:41 24 червня Київ, Україна

Вести конструктивний діалог з російським президентом Володимиром Путіним - не означає відмовлятися від основних принципів і цінностей своєї держави.



Про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон в Брюсселі перед стартом саміту ЄС.



"Нам потрібен діалог, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті. При цьому європейці повинні виступати з єдиних позицій", - сказав він журналістам.



На думку Макрона, європейським країнам "недостатньо просто реагувати на дії Росії".



Макрон як приклад діалогу з Москвою навів недавній саміт США-РФ, на якому, за словами президента Франції, "Джо Байден почав структуруючий діалог з Росією".



Макрон підкреслив, що при контактах з Росією країни ЄС не повинні приносити в жертву свої основоположні принципи і цінності.



Як повідомлялося, раніше канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен шукати прямий контакт з Росією і Путіним.



Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Емманюель Макрон.