Казахстан вводить обов'язкову вакцинацію для деяких категорій громадян

Головний санлікар Казахстану Ерлан Киясов своєю постановою зобов'язав частину громадян країни пройти обов'язкову вакцинацію від COVID-19.
У разі відмови цим громадянам заборонять відвідувати робочі місця, повідомляє Tengrinews в четвер, 1 липня.
За новими правилами, обов'язковій імунізації підлягають співробітники магазинів, кафе, ресторанів, салонів краси, фітнес-центрів, музеїв, театрів, готелів, систем телекомунікацій, транспорту, охорони здоров'я та житлово-комунального господарства.
Невакцинованим жителям дозволять піти на віддалену роботу, а для охочих працювати в офісі введуть обов'язкове ПЛР-тестування - раз на тиждень.
Громадяни Казахстану із зазначених категорій будуть зобов'язані зробити щеплення першим компонентом вакцини до 15 липня, другим - до 15 серпня. Виключенню з цього списку підлягають люди з наявністю медичних протипоказань і ті, хто перехворіли на COVID-19 протягом трьох останніх місяців.
Зараз в Казахстані доступні чотири вакцини від коронавірусу. Крім вітчизняної QazVac в країні можна зробити щеплення російським препаратом Супутник V, арабо-китайською вакциною Hayat-Vax і китайським препаратом від Sinovac Biotech. Також реєстрацію отримала американська вакцина Pfizer, але про її закупівлі поки не повідомлялося.
Кампанія з вакцинації від коронавірусу почалася в Казахстані 1 лютого. Влада планує до кінця року забезпечити двома дозами препарату до 6 млн осіб.
За останніми даними, з початку пандемії в Казахстані зафіксовано понад 483 тисячі випадків COVID-19. Жертвами пандемії стали майже 3,5 тисячі осіб.
Невакцинованим жителям дозволять піти на віддалену роботу, а для охочих працювати в офісі введуть обов'язкове ПЛР-тестування - раз на тиждень.
Громадяни Казахстану із зазначених категорій будуть зобов'язані зробити щеплення першим компонентом вакцини до 15 липня, другим - до 15 серпня. Виключенню з цього списку підлягають люди з наявністю медичних протипоказань і ті, хто перехворіли на COVID-19 протягом трьох останніх місяців.
Зараз в Казахстані доступні чотири вакцини від коронавірусу. Крім вітчизняної QazVac в країні можна зробити щеплення російським препаратом Супутник V, арабо-китайською вакциною Hayat-Vax і китайським препаратом від Sinovac Biotech. Також реєстрацію отримала американська вакцина Pfizer, але про її закупівлі поки не повідомлялося.
Кампанія з вакцинації від коронавірусу почалася в Казахстані 1 лютого. Влада планує до кінця року забезпечити двома дозами препарату до 6 млн осіб.
За останніми даними, з початку пандемії в Казахстані зафіксовано понад 483 тисячі випадків COVID-19. Жертвами пандемії стали майже 3,5 тисячі осіб.
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