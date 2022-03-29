Казахстан вводить обов'язкову вакцинацію для деяких категорій громадян

17:17 01 липня Київ, Україна

Головний санлікар Казахстану Ерлан Киясов своєю постановою зобов'язав частину громадян країни пройти обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

У разі відмови цим громадянам заборонять відвідувати робочі місця, повідомляє Tengrinews в четвер, 1 липня.

За новими правилами, обов'язковій імунізації підлягають співробітники магазинів, кафе, ресторанів, салонів краси, фітнес-центрів, музеїв, театрів, готелів, систем телекомунікацій, транспорту, охорони здоров'я та житлово-комунального господарства.



Невакцинованим жителям дозволять піти на віддалену роботу, а для охочих працювати в офісі введуть обов'язкове ПЛР-тестування - раз на тиждень.



Громадяни Казахстану із зазначених категорій будуть зобов'язані зробити щеплення першим компонентом вакцини до 15 липня, другим - до 15 серпня. Виключенню з цього списку підлягають люди з наявністю медичних протипоказань і ті, хто перехворіли на COVID-19 протягом трьох останніх місяців.



Зараз в Казахстані доступні чотири вакцини від коронавірусу. Крім вітчизняної QazVac в країні можна зробити щеплення російським препаратом Супутник V, арабо-китайською вакциною Hayat-Vax і китайським препаратом від Sinovac Biotech. Також реєстрацію отримала американська вакцина Pfizer, але про її закупівлі поки не повідомлялося.



Кампанія з вакцинації від коронавірусу почалася в Казахстані 1 лютого. Влада планує до кінця року забезпечити двома дозами препарату до 6 млн осіб.



За останніми даними, з початку пандемії в Казахстані зафіксовано понад 483 тисячі випадків COVID-19. Жертвами пандемії стали майже 3,5 тисячі осіб.