Катастрофа МАУ: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей

10:25 25 червня Київ, Україна

Уряд Канади опублікував звіт про катастрофу МАУ, який підтверджує нерозсудливість, некомпетентність і зневажливе ставлення до людських життів іранською владою.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Українська сторона вітає зусилля уряду Канади, спрямовані на встановлення істини і досягнення справедливості у справі збивання українського Боїнга рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні і військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752. У документі також підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя іранською владою.



Зокрема, експерти прийшли до трьох ключових висновків:





Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору і не повідомив авіакомпанії про ризики, створивши таким чином основу для такої страшної трагедії;





оператор протиракетної установки ТОР 1М свідомо скоїв низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб, здійснивши запуск двох ракет класу "земля-повітря", що призвело до збивання цивільного літака;





військове командування Ірану не здійснило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора ракетного підрозділу "земля-повітря" встановленого порядку бойового чергування і несанкціонованого запуску ракет. Більш того, Іран здійснив низку кроків, спрямованих на приховування справжніх обставин катастрофи. Технічний звіт, підготовлений Іраном, не встановлює в повній мірі ланцюг подій, що передували трагедії. Запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків в системі безпеки цивільної авіації є нерелевантними і відповідно всі ризики, які привели до збивання українського літака, збереглися.

"Цей звіт підтверджує позицію України про наявність системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує ніякої критики!", - відзначили в міністерстві.

Також в пресслужбі підкреслили, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, що знаходилися на борту збитого літака.