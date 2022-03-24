"Як зона бойових дій": в Чехії пронісся потужний торнадо, постраждали 300 осіб

11:39 25 червня Київ, Україна

На південному сході Чехії пронісся один з найпотужніших в історії країни торнадо . П'ятеро людей загинули, близько 300 постраждали.

Оголошено надзвичайну ситуацію, повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ.

У постраждалих від стихії містах торнадо повалив дерева - вони падали на будинки, автомобілі та перехожих. В одному з міст вітром перевернуло автобус. Рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.

Негода зруйнувала половину села Грушки, де від будинків залишилися "тільки стіни". Також сильних руйнувань зазнали ще 7 сіл. Більше ніж 30 тисяч будинків залишилися без електрики.

Найсерйозніші руйнування - в чеських містах Бржецлав і Годонін.



Попередньо відомо про 300 постраждалих і п'ятьох загиблих, але рятувальники продовжують розбирати завали, тому цифра може зрости.