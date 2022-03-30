Пашинян передає Вірменію в руки Путіна

Після недавнього переобрання Пашиняна, політика Єревана в питаннях національної безпеки в корені змінила свій вектор. Складається враження, що тепер весь контроль вірменських кордонів і відповідальність за безпеку Вірменії лежить на Росії.

Про це йдеться на вірменському опозиційному сайті «Zham».

В опублікованому матеріалі, відзначається, що офіційний Єреван фактично передав вирішення питань безпеки в руки Росії.

Тепер Москва самостійно проводитиме переговори з Баку, з приводу виведення військових сил Азербайджану з території Вірменії. І самостійно прийматиме рішення про розміщення своїх миротворців по всій вірмено-азербайджанській лінії зіткнення і про їхню кількість.

А якщо врахувати, що при всьому цьому повністю знищується на сьогодні і без того слабка, але все ж армія, то ми бачимо слабку, залежну республіку, без збройних сил, яка добровільно передала відповідальність за збереження своїх кордонів в руки Кремля. Чому невимовно радий Володимир Путін. Ось вам анексія по-тихому.

Охороняє Вірменію Росія, озброює Вірменію Росія, прикордонний контроль Вірменії теж здійснює Росія...